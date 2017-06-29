أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخبر مسؤول سعودي رفيع المستوى شبكة CNN أن التقارير التي تزعم أن ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، وُضع تحت الإقامة الجبرية غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة. وكان المسؤول يشير تحديداً إلى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال المسؤول إن الأمير محمد بن نايف يتمتع مع عائلته بحرية الحركة ويستضيف ضيوفه بدون قيود. ولم يطرأ أي تغيير على الأمير محمد، باستثناء التخلي عن منصبه الحكومي. وأضاف أن الأمير يستقبل الضيوف ويغادر منزله على أساس يومي منذ أن تنحى. وعلاوة على ذلك، لا توجد قيود على حركته مهما كانت، سواءً داخل المملكة أو خارجها.

وتابع المسؤول: "من الصادم أن صحيفة معروفة جداً ستنشر مثل هذه القصة الملفقة. وإذا اتبع مراسلوها أدنى مستوى من الكفاءة المهنية، كان من السهل عليهم أن يدركوا أن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية وحزب الله."

واستطرد المسؤول السعودي: "نؤكد أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف له الحق الكامل في رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة وأي شخص يشوه سمعته بنشر أخبار كاذبة عنه."