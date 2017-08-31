جامعة سعودية: التصريحات المنسوبة لمديرنا حول الأمير محمد بن سلمان محض افتراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لجامعة "الإمام محمد بن سعود الإسلامية" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الركبان، الأربعاء، صحة التصريحات المنسوبة لمدير الجامعة، سليمان بن عبدالله أبا الخيل، حول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والتي نقلها موقع "إيجيبت لايف نيوز".

وقال الركبان في بيان إن ما نقله موقع "إيجيبت لايف نيوز" من تصريحات نسبها الموقع لمدير الجامعة، هو "حديث مفبرك لغاية وأهداف تسيء لكيان الوطن وتماسكه ولحمته."

وأضاف الركبان: "ما قيل افتراء وكذب صُراح، على شخص الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، حول مقالِه المنشور في مجلة الرجل السعودية، عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي عرف عن سموه أخلاقه الكريمة ودماثته العالية وتواضعه، مما يعتز به كل مواطن سعودي على أرض هذه البلاد الطاهرة النقية،" حسبما ورد في البيان.

وقال الركبان إن "المقالة التي نشرت في مجلة الرجل موجودة وموّثقة، ولا يوجد فيها شيء مما قيل وافتري، على رجل عُرف بحبه لدينه ووطنه وولاة أمره."

واختتم المتحدث الرسمي باسم الجامعة بيانه بالقول: "الجامعة.. يُكفل لها الحق القانوني بمقاضاة الموقع ومحاسبته دولياً، وفق أنظمة النشر الإعلامي، الذي زور افتراء وبهتانا، حديثا نسب لشخصيةٍ قياديةٍ مخلصةٍ للوطن، بأسلوب فّج أريد به باطل، وتشويش على أبناء وطننا الحبيب، والذي يدرك أن مثل هذا الهراء لا ينطلي على أبناء وطننا الغالي."

وكان موقع "إيجيبت لايف نيوز" نسب تصريحات لمدير جامعة "الإمام محمد بن سعود"، سليمان أبا الخيل، يُزعم فيها أنه قال إن الأمير محمد بن سلمان تحدث خلال جلسة مع أمراء ومسؤولين عن إعفاء ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، من منصبه.

ويُشار إلى أن ذلك التقرير الذي نشره موقع "إيجيبت لايف نيوز" بتاريخ 21 أغسطس/ آب الجاري، أُزيل من الموقع.