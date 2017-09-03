إيران تحذر من "كارثة إنسانية" بسبب "محاصرة" أمريكا لقافلة "داعش" في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ما وصفته بـ"محاصرة" قافلة لعناصر تنظيم "داعش" وأسرهم في سوريا، التي كان من المقرر أن تنتقل من المنطقة الحدودية السورية- اللبنانية إلى شرق سوريا مقابل الكشف عن مصير جنود لبنانيين اختطفهم "داعش"، بموجب صفقة مع جماعة "حزب الله" اللبنانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن "الحرب مع داعش تختلف كلياً عن قتل الأبرياء والناس العاديين"، وإن "محاصرة عدد من النساء والأطفال في الصحراء من قبل الأمريكيين ليست لها أي قيمة عسكرية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

قد يهمك.. حزب الله بعد صفقته: المقاتلات الأمريكية تمنع المساعدات الإنسانية عن داعش

وأضاف قاسمي أن "محاصرة النساء والأطفال هي أمر طبيعي من قبل الأمريكيين نظراً لسابقة تعاونهم مع تنظيم داعش"، معتبرا واعتبر قاسمي أن "الهدف من ذلك هو التأثير سلبا على انتصار الحكومة والمقاومة اللبنانية". وتابع بالقول إن "داعش في حالة انهيار كامل بفضل مقاومة الحكومات العراقية والسورية واللبنانية والإيرانية وقوي المقاومة في هذه البلدان".

ودعا قاسمي الأمم المتحدة إلى التدخل لمنع "تنفيذ مجازر بحق الأبرياء في المنطقة". وقال إن "المحاصرة الجوية للنساء والأطفال والمدنيين التي أدت إلى مقتل عدد من النساء الحوامل خلال اليومين الماضيين يمكن أن تتسبب في حال استمرارها في كارثة إنسانية وتساعد على انتشار العنف في المنطقة".

وكان حزب الله قال، في بيان، السبت، إن "الطائرات الامريكية تقوم بمنع الحافلات التي تنقل مسلحي داعش وعائلاتهم، من التحرك وتحاصرها في وسط الصحراء، وتمنع أيضاً من أن يصل إليهم أحد ولو لتقديم المساعدة الإنسانية للعائلات والمرضى والجرحى وكبار السن". بينما أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أنه يشن غارات لمنع قافلة داعش من الوصول إلى شرق سوريا، مشيرا إلى أنه ليس طرفا في اتفاق حزب الله مع داعش.