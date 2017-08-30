التحالف الدولي يشن غارات لمنع قافلة لداعش: لسنا طرفا في اتفاق حزب الله معه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، الأربعاء، أن طائرات التحالف نفذت غارات جوية، لمنع قافلة لمقاتلي "داعش" وأسرهم، قادمة من الحدود اللبنانية- السورية، من الوصول إلى شرق سوريا، بموجب اتفاق بين التنظيم وجماعة حزب الله والنظام السوري.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون إن "التحالف لم يكن طرفا في أي اتفاق بين حزب الله وداعش. وكلمات روسيا والقوات الموالية للنظام عن محاربة داعش ليست لها معنى عندما يسمحون للإرهابيين بالانتقال إلى منطقة تحت سيطرتهم".

وأضاف: "داعش تهديد عالمي، والسماح بانتقال الإرهابيين من مكان إلى آخر ليتعامل معهم شخص آخر ليس حلا نهائيا، وهذا مجرد دليل آخر على الحاجة إلى جهود التحالف العسكرية للقضاء على تنظيم داعش في سوريا".

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وانتقدت القيادات العراقية والكردية الاتفاق بين حزب الله والجيش اللبناني وداعش، على السماح لمقاتلي التنظيم وأسرهم بالانتقال من الحدود اللبنانية إلى شرق سوريا مقابل الكشف عن مصير الجنود اللبنانيين التسعة الذي اختطفهم التنظيم عام 2014.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الاتفاق على نقل إرهابيين إلى منطقة قرب الحدود السورية العراقية "خطأ". وقال العبادي، الثلاثاء، إن "داعش يموت ويجب عدم منحه فرصة للتنفس". وأضاف أن العراق لا يسعى إلى احتواء "داعش" بل القضاء عليه.