قرقاش: السعودية أحرجت النظام الإيراني.. وتصريحات الجبير كذّبت قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية "أحرجت" النظام الإيراني بتعاملها مع الحجاج الإيرانيين، معتبرا أن جهات، من بينها قطر، تروج لانتصار إقليمي لإيران.

وقال قرقاش، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "تصريحات (وزير الخارجية السعودي عادل) الجبير حول إشاعات التقارب مع إيران ووصفه لها بالمضحكة كذبت الجار المربك والمرتبك، المسألة في جوهرها تبرير لإعادة السفير إلى طهران"، وذلك في إشارة إلى قطر التي قررت إعادة سفيرها إلى طهران.

وأضاف قرقاش: "الحقيقة أن السعودية أحرجت النظام الايراني بتعاملها المميز مع الحجاج الإيرانيين بالرغم من تحريض وسائل الإعلام الإيرانية في هذه المسألة". وتابع بالقول: "بينما تروج جهات للانتصار الإقليمي الإيراني وتشمل الجار المربك والمرتبك وتحالفه الحزبي، تسعى السعودية ضمن تحالف الدول الأربع إلى نظام عربي قوي".

وكانت وزارة الخارجية السعودية نقلت عن الجبير قوله إن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني (جواد ظريف) عن التقارب مع المملكة مثيرة للسخرية". وأضاف: "السعودية لا ترى أي جدية من طهران في الحوار والتعاون الدبلوماسي". وتابع بالقول: "الاتصالات الدبلوماسية مع إيران لإتمام ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعاً للعلاقات ولا علاقة لها بالسياسة".