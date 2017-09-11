مصر: الأمن يقتل 10 من "العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، أن قوات الأمن قتلت 10 أشخاص وصفتهم الداخلية بأنهم من "العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء" وذلك في شقتين في محافظة الجيزة.

وقالت الداخلية المصرية في بيان: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تؤكد اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء من شقتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة وكرين للاختباء وعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات المنطقة المركزية."

وأضافت الوزارة: "تم التعامل مع تلك المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية واستهداف الشقتين المشار إليهما (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) في توقيت متزامن فجر 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.. حيث فوجئت القوات حال مداهمة الأولى بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وقيام أحد العناصر بإلقاء عبوة متفجرة عليها إلا أنها انفجرت فيه."

وتابعت: "تعاملت القوات مع تلك العناصر وأسفر ذلك عن مصرعهم جميعاً وعددهم 8 أشخاص، بينما بادرت العناصر الموجودة في الشقة الثانية بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات استمرت لمدة أربع ساعات وأسفر التعامل معهم عن مصرع اثنين آخرين."

وأعلنت الداخلية العثور على عدد من الأسلحة الآلية والبيضاء ومبالغ نقدة. وأصيب 9 من عناصر الأمن المصري، 3 ضباط و3 مجندين من قوات قطاع الأمن المركزي وضابط من قوات الأمن الوطني واثنين من أفراد البحث الجنائي.