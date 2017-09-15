السعودية تنفي مطالبة إيران بالتوسط لدى الحوثيين.. وقرقاش يرد على تهديدات عبدالملك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، تصريحات حسين أمير عبداللهيان كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني عن أن المملكة أرسلت وسيطا إلى طهران يطلب دعمها لفتح حوار مع جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وقال رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية السفير أسامة بن أحمد نقلي، في بيان، إنه "بالإشارة إلى التصريحات المنشورة في وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) على لسان حسين أمير عبداللهيان كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، وما تضمنته من مزاعم عن طلب المملكة من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي في اليمن، نوضح أن التصريحات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا".

وردا على التهديد الذي وجهه على التهديد الذي وجهه عبدالملك بدر الدين الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله"، الخميس، للإمارات العربية المتحدة، بأنها "باتت في مرمى صواريخ" جماعة الحوثي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن تصريحات الحوثي "دليل مادي ثابت على ضرورة عاصفة الحزم، ومليشيات إيران أهدافها خسيسة وخطرها حقيقي".

وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "ملك الحزم (العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز) أطلق العاصفة لإدراكه خطر تغيير التوازن الاستراتيجي، وتهديدات الحوثي تؤكد ذلك، التحالف العربي يخوض معركة ضرورية لمستقبل المنطقة".

وأكد قرقاش أن "تهديدات الحوثي وحماقته لا تخيفنا وتكشف عن يأس لمن يدافع عن أوهام تشظت، ولكنها تكشف يقينا عن النوايا المبيتة لأمن واستقرار الخليج العربي". وتابع بالقول: "في السياق الأوسع التحديات التي نشهدها تستدعي المزيد من التضامن العربي، والتحالف العربي مثال، رهان الإمارات عربي والسعودية ومصر عموديه".