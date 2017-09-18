نجيب ساويرس: قطر تريد بناء جيش إرهابي عالمي.. ولا توقف قبل تراجعها

القاهرة، مصر (CNN) -- أبدى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، استغرابه من مواقف بعض الدول حيال الأزمة القطرية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، متحدثا عن مصالح تؤثر في هذا الإطار. كما اتهم ساويرس الدوحة بالسعي إلى بناء ما وصفه بـ"جيش إرهابي عالمي" يتحكم في مسار دول المنطقة، وفق قوله.

ساويرس، الذي كان يتحدث مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "ON E" من نيويورك، قال إنه كان يظن بأن جميع الدول "ستنضم للخليج ومصر" في الموقف من قطر، ولكن استطرد مستغربا بأن رأي الرئيس دونالد ترامب كان مختلفا عن رأي وزير خارجيته، ريكس تيلرسون.

واستطرد ساويرس بالقول: "نحن فاض بنا الكيل لأن قطر جمعت كل الإرهابيين عندها وكل الشيوخ الذين يروجون للإرهاب. إن كانت قطر ليس لها دور في هذا الملف فلماذا جمعت كل الإرهابيين لديها؟.. العند الذي قطر فيه لن يوصلها إلى شيء وعليها التراجع."

واتهم ساويرس الدوحة بالعمل على تكوين ما وصفه بـ"الجيش غير المرئي" مضيفا: "هذا الجيش اسمه الإرهابيين.. يقتل بعض الأقباط في مصر ويتحرك في ليبيا والعراق ويدعم جبهة النصرة في سوريا.. البلد الوحيد الذي لم يحصل فيه حادث إرهابي هو قطر.. هم يريدون أن يكون لهم جيش عالمي اسمه الإرهاب ويتحكمون به في العالم."

يشار إلى أن مصر، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، كانت قد أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي مقاطعة قطر بتهمة "دعم الإرهاب"، الأمر الذي تنفيه الدوحة معتبرة أنها تتعرض لاتهامات سياسية.