شاهد.. أحمد موسى منتقداً الاحتفال بذكرى ميلاد أبوتريكة: بتهنوه ليه وعشان إيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الإعلامي أحمد موسى احتفال محبي النجم المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي، محمد أبوتريكة بذكرى ميلاده، قائلاً إن محكمة الجنايات صنفته ضمن قوائم الإرهاب، وأن "الحكم بات ونهائي."

وقد تساءل أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد" عما قدمه أبوتريكة بعيداً عن كرة القدم، مضيفاً: "بتهنوه ليه وعشان إيه؟ الأدلة ضده تؤكد أنه يمول الإرهاب، يعني إيديه ملطخة بالدماء وشارك في اغتيال شهدائنا" على حد تعبيره.

موسى أشار إلى أن هناك لاعبي كرة قدم أخرين ينتمون لجماعة الإخوان، على حد وصفه، بينهم مختار مختار وهادي خشبة، إلا أنه لم يثبت تمويلهم للإرهاب، كما حدث مع أبوتريكة، مضيفاً أن "الجماهيرية مش على حساب الشهداء."

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يذكر أن لاعب كرة القدم المصري السابق غرّد الثلاثاء شاكراً كل من هنّأه بعيد ميلاه، واصفاً تلك "المشاعر والكلمات الصادقة بأنها أفضل ما حصل عليه بعد مسيرته الرياضية."