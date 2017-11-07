في ذكرى ميلاده.. شاهد أجمل أهداف محمد أبوتريكة مع الأهلي والمنتخب المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يصادف اليوم ذكرى ميلاد النجم المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي، محمد أبوتريكة، والذي كانت تلقبه الجماهير المصرية بـ"أمير القلوب" أو "الماجيكو"، نستعرض لكم أجمل خمسة أهداف سجلها أبوتريكة حين كان من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

هدف تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2006

هدف فوز مصر بلقب كأس أمم أفريقيا 2008 أمام الكاميرون

الهدف الذي ساهم بتحقيق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2006

هدف مميز على طلائع الجيش في الدوري المصري

هدف على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في نهائي أبطال أفريقيا 2013