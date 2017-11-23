باسيل يدعو أبوالغيط إلى الالتزام بالتمييز بين المقاومة والإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الخميس، على أهمية التمييز بين المقاومة والإرهاب، وذلك في رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وذلك بعد البيان الذي وصف حزب الله بـ"منظمة إرهابية" وتحفظ عليه لبنان.

وقال باسيل إن لبنان "يتمسك بروح ونص ميثاق جامعة الدول العربية، وخصوصا مادته الثامنة التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وأضاف أن لبنان "يرفض تهديد أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة كافة، ومستعد للتعاون القضائي مع أي تحقيقات تجريها الأجهزة المختصة بشأن التهديدات أو الأعمال الإرهابية التي تطالها من أي جهة أتت"، وفقا لما نشره عبر صفحته على "فيسبوك".

وتابع باسيل بالقول إن "سياسة لبنان قائمة على إبعاده عن نيران الأزمات المحيطة به، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على صون مصلحته العليا واحترام القانون الدولي والاحترام المتبادل للسيادة في علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة".

وأكد باسيل أن "لبنان يسعى لأن يبقى واحة سلم وسلام وألا ينتقل بهوى البعض وفعل البعض الآخر الى ساحة قتل وقتال. وحذر الوزير باسيل من أن "المس بالاستقرار في لبنان سيؤثر على استقرار دول المنطقة وسيكون له تداعيات على النازحين السوريين إلى أراضيه، كما سيؤدي الى إضعاف خاصرة الجيش اللبناني الذي ساهم في اجتثاث الجماعات الإرهابية من الأراضي اللبنانية".

وقال: "ومن هنا أهمية المحافظة على دور لبنان في هذا المجال، وفق تعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي ميزت بين المقاومة والإرهاب، والمرجعيات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي". ودعا باسيل جامعة الدول العربية إلى "مد يد العون للمؤسسات اللبنانية ودعم استقرار لبنان حفاظا على دوره ورسالته"، كما دعا "الإخوة والأشقاء العرب إلى التمعن فيما قد يضمره البعض من مخططات لزعزعة الوضع في لبنان بهدف إضعاف قدرته على مقاومة غطرسة الإرهاب وإسرائيل".