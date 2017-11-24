مصر: إعلان الحداد 3 أيام بعد مقتل العشرات في هجوم على مسجد الروضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الرئاسة المصرية، الجمعة، إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد عقب الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة في شمال سيناء، الذي أسفر عن مقتل 184 شخصا بحسب التلفزيون المصري.
وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع اللجنة الأمنية المصغرة لبحث تداعيات الحادث، وفقا لما ذكرته قناة "النيل" الإخبارية الرسمية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصادر وصفتها بالرسمية قولها إن الهجوم أسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 120 آخرين.
تحديث.. التلفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مسجد الروضة إلى 235 قتيلا و109 مصابين
وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن انفجارا استهدف مسجد الروضة بمدينة بئر العبد شمال سيناء، وعندما حاول المصلون الهروب من مكان الانفجار كان ينتظرهم مسلحون خارجه أطلقوا النار عليهم.
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