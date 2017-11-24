مصدر عسكري لـCNN: القوات الجوية المصرية تلاحق منفذي الهجوم على مسجد الروضة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مصدر عسكري مصري، لـCNN، الجمعة، أن القوات الجوية تنفذ عملية لملاحقة مرتكبي الهجوم على مسجد الروضة في شمال سيناء، الذي أسفر عن مقتل 235 شخصا وإصابة 109 آخرين.

وقال المصدر إن العملية بدأت عقب الهجوم على المسجد، مضيفا أن الجيش سينفذ عملية عسكرية للرد على هذا الهجوم، مثلما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تعهد في كلمة له بعد اجتماع مع المجلس الأمني المصغر بالثأر لضحايا الهجوم.

وقال السيسي: "تم إعلان حالة الحداد في مصر على هذا الحادث الأليم الغادر الخسيس الجبان الذي يهدف إلى تحطيم معنوياتنا وتدمير صلابتنا والتشكيك في قدرتنا". وأضاف: "هذا العمل الإرهابي الآثم يزيدنا صلابة وقوة وإرادة في أن نقف ونتصدى ونكافح ونحارب الإرهاب ولن يزيدنا إلا إصرارا ولن يزيدنا إلا وحدة".

وتابع السيسي بالقول إن "القوات المسلحة والشرطة المدنية ستقوم بالثأر لشهدائنا، واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القليلة القادمة. وسنرد على هذا العمل بقوة غاشمة في مواجهة هؤلاء الشرذمة المتطرفين الإرهابيين التكفيريين"، معتبرا أن "ما يحدث في سيناء هو انعكاس للجهود التي نبذلها في مواجهة الإرهاب".