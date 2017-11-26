ما هي المدن الأكثر ملائمة للعيش بالشرق الأوسط؟
ما هي أنسب المدن للعيش بالشرق الأوسط؟
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آخر تحديث منذ ساعة و44 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرت بيت.كوم مسح رأي مع سكان عدد من المدن العربية، وإليكم النتيجة.
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