محمد بن سلمان: نعزي ضحايا هجوم الروضة.. ولن نسمح للإرهاب بترويع الآمنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قدم ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، عزائه لضحايا الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في العريش بسيناء، لافتا إلى أن الإرهاب يشوه الدين الإسلامي ومفاهيمه السمحة.

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جاء ذلك في كلمة مقتضبة لولي العهد السعودي بافتتاح الاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب: " اليوم نرسي إشارة قوية للعمل في محاربة الإرهاب وسنعمل على التنسيق وتكامل الجهود لمكافحة الإرهاب."

وتابع قائلا: "الإرهاب كان يعمل بنشاط في دولنا خلال السنوات الماضية.. لن نسمح بتشويه العقيدة السمحة وترويع الآمنين.. أكبر خطر للإرهاب اليوم هو تشويه ديننا الحنيف وعقيدتنا السمحة."

ويذكر أن التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب يضم 41 دولة، تتمثل بكل من أفغانستان والإمارات والأردن وأوغندا وباكستان والبحرين وبروناي وبنغلاديش وبنين وبوركينا فاسو وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي وساحل العاج والسعودية والسنغال والسودان وسيراليون والصومال وعُمان والغابون وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو والسلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد القمري والكويت وقطر ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن.