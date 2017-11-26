وزراء دفاع "التحالف الإسلامي" يتفقون على مواجهة الإرهاب من 4 محاور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتفق وزراء دفاع دول "التحالف الإسلامي ضد الإرهاب"، الأحد، في المملكة العربية السعودية، على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب من 4 محاور، في المجال الفكري والإعلامي والعسكري ومحاربة تمويل الإرهاب، بحسب بيان مشترك.

وفي البيان الختامي للاجتماع الأول لوزراء دفاع دول التحالف، قال الفريق عبدالإله بن عثمان، الأمين العام للتحالف الإسلامي، إن "وزراء الدفاع أكدوا عزم دولهم على تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده، كما شددوا على أهمية الجهد المشترك والعمل الجماعي المنظم والتخطيط الاستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب ووضع حد لمن يسعى لتأجيج الصراعات والطائفية ونشر الفوضى والفتن والقلاقل داخل دولهم".

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وأضاف أن "دول التحالف تؤكد أن الإرهاب أصبح يمثل تحديا وتهديدا مستمرا ومتناميا للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث تخطى حدود الدول وتجاوز جميع القيم وأضحى أشد فتكا من ذي قبل، ولاسيما في عالمنا الإسلامي الذي يعاني من جرائم الإرهاب وما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ووأد لأحلام قطاع عريض من المجتمعات التي تعيش بسكينة وسلام".