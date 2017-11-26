وسط علاقات مقطوعة مع مصر.. تركيا تعلن الحداد على ضحايا مسجد "الروضة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات التركية، الأحد، إعلان حالة الحداد لمدة يوم واحد تضامنا مع ضحايا الهجوم على مسجد "الروضة" في سيناء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

ويأتي في ظل انقطاع العلاقات الرسمية بين مصر وتركيا، وتصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين بشدة منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدان الهجوم الذي استهدف المسجد خلال صلاة الجمعة وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص. وقال أردوغان إن "تركيا تقف إلى جانب الشعب المصري الشقيق، وتشاطره ألمه"، دون أن يذكر السلطات المصرية.

وأضاف: "هذا الهجوم الغادر الذي استهدف أشقاءنا المصلين في يوم الجمعة المبارك، أظهر مجددا الوجه اللا إنساني والبعيد عن الإسلام لإرهاب داعش". وأضاف: "كيف نسمّي هؤلاء مسلمين! إنهم قتلة، ولا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد"، وقفا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.