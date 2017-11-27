عبدالعال: مهاجمو مسجد الروضة شياطين قتلوا العزل خلال السجود

القاهرة، مصر (CNN) -- وصف رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، منفذي هجوم مسجد الروضة في سيناء، الذي راح ضحيته أكثر من 300 قتيل، بأنهم "شياطين"، مؤكدا أن الإسلام "بريء منهم". كما شدد على تقديم الدعم للقوات الحكومية من أجل الانتصار في المعركة دون التأثر بما أطلق عليها وصف "المثاليات العبثية."

وقال عبدالعال، في كلمته أمام البرلمان بافتتاح الجلسة النيابية الاثنين، إن الهجوم على مسجد الروضة مثّل "طعنة غادرة إلى مواطنين أبرياء" واصفا المهاجمين بأنهم "أعرضوا عن التعاليم السمحة التي نادت بها جميع الأديان السماوية، والقيم الإنسانية كافة،" عبر قتل "مجموعة من الآمنين العزل خلال سجودهم لله."

وتابع رئيس مجلس النواب المصري بالقول: "هذا العمل الإرهابي الجبان لا تقوم به إلا فئة باغية عميلة وممولة، لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة من قريب أو بعيد، هي فئة باعت ضمائرها للشيطان، واشترت دنياها بدينها، لا مبدأ لها ولا هدف سوى الخراب والدمار، ولا ولاء لها إلا لمن يمولها ويقدم لها الدعم."

واتهم عبدالعال المنفذين بالسعي لـ"كسر إرادة المصريين، وإحباط عزائمهم"، ولكنه استبعد ذلك بالقول إن "من ثوابت التاريخ أنه لم يحدث أن هزم إرهاب دولة بأكملها، خاصة إذا كانت دولة راسخة عبر العصور." مؤكدا أن العملية ستزيد المصريين إصرارا على الاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش.

وختم عبدالعال بالقول إن من وصفهم بـ"القتلة" يوجهون أسلحتهم وكراهيتهم "إلى المسلمين قبل غيرهم"، داعيا إلى تشديد الوحدة الوطنية في البلاد، كما تعهد ببذل كل ما يمكن من أجل توفير كل الدعم لقوات إنفاذ القانون للانتصار في هذه المعركة دون تأثّر بـ"شعارات جوفاء، أو مثاليات عبثية" على حد تعبيره، دون أن يوضح طبيعتها.