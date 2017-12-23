السيسي: الجيش "سيقوم بكل العنف" لوضع حد للإرهاب في سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن القوات المسلحة "ستقوم بكل العنف"، على حد قوله، لوضع حد للإرهاب في سيناء، وذلك بلهجة حادة شبيهة بتوعده باستخدام "القوة الغاشمة"، للرد على هجوم مسجد الروضة في سيناء، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وقال السيسي، خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات في منطقة قناة السويس، إن "سيناء أرضنا... القوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، بكل العنف، ويجب أن نضع حدا للإرهاب الموجود فيها. نموت كلنا ولا أحد يقترب من أرضنا".

ودعا السيسي المصريين إلى الاطمئنان، قائلا: "لا يوجد أي تهديد خارجي تخافون منه". وأضاف: "أنا لا أخاف إلا من حاجة واحدة، من المصريين". وأكد السيسي على أهمية أن يكون المصريين "يدا واحدة"، قائلا إنه بذلك "لن يقدر أحد علينا ونستطيع أن نتحدى الدنيا بأكملها لأننا لسنا أشرار أو متآمرين أو طامعين في حاجة أحد أو خير أحد أو أموال أحد أو أرض أحد، وسنواصل البناء والتعمير".

وأوضح السيسي أن "الدفاع عن البلاد ليس بالكلام، لكن بالعرق والجهد والتضحية والدم". وقال إن المصريين كثيرا ما قدموا التضحيات، مضيفا: "أريد أن أطمئنكم لأن ربنا يساعد الصالحين الذين يبنون ويعمرون ولا يخربون ولا يهدمون، ونحن لا نخرب ولا ندمر، ويجب أن يكون لدى المصريين ثقة بأنفسهم".