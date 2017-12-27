قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة بل عواصمه مجتمعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة عبر حسابه، الأربعاء، إن:" النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد والتكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة."

وأضاف: "المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة."

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وأشار قرقاش في تغريدة سابقة صباح الأربعاء إلى وجود "عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي،" مضيفاً بأن "أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية."

وشدد قرقاش على ضرورة "الرد العربي،" من خلال "تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري."

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وقال قرقاش: "في التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة الحاجة أكثر إلحاحا لتعزيز المحوّر العربي وعموديه الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي."