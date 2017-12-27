محكمة إسرائيلية تمدّد اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مددت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، الإثنين، من فترة اعتقال الناشطة الفلسطينية، عهد تميمي، لأربعة أيام حتى يوم الجمعة المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة بأن المحكمة ستقرر في وقت لاحق ما إن كانت ستمدد اعتقال والدة عهد، ناريمان التميمي، وابنة عمها، نور ناجي التميمي، 21 عاماً، يأتي هذا بعدما طالبت النيابة الإسرائيلية بتمديد اعتقال عهد لعشرة أيام لاستكمال التحقيق معها.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مقطع فيديو أظهر عهد في جلسة استماع بالمحكمة:

وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية، عهد التي تبلغ من العمر 17 عاماً في 18 ديسمبر/كانون أول، انتشار مقطع فيديو أظهر مجموعة من الفتيات، من بينهن عهد، وهن يطردن جنود اسرائيليين من منزل في قرية النبي صالح، بعد انتشار القوات الإسرائيلية لمواجهة المظاهرات التي عمت القرية لاستنكار قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وقد نشرت عهد الفيديو على صفحتها بفيسبوك: