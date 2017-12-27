الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء تركيا.. ومباحثات حول القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، في قصر اليمامة بالرياض، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأنه جرى بحث آخر تطورات قضية القدس، بعد الأزمة التي أثارها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

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ونقلت "الأناضول" عن مصادر في رئاسة الوزراء التركية قولها إن "العاهل السعودي ويلدريم أكدا على أهمية وضع القدس، ووجوب تحرك العالم الإسلامي معا لحماية حقوق الشعب الفلسطيني". وأضافت المصادر أنهما أشارا إلى أن قبول الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار القدس يعتبر "رسالة قوية من المجتمع الدولي".

وتابعت المصادر بالقول إنه جرى، خلال الاجتماع الذي استمر لحوالي ساعة، "التأكيد على الأهمية التي توليها أنقرة للعلاقات مع المملكة، أهم دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، التي تربطها علاقات بشرية ودينية وتاريخية متجذرة مع تركيا".