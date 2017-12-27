بعد وصفه للأسد بـ"الإرهابي".. دمشق: أردوغان مسؤول أساسي عن سفك الدم السوري

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحمل "المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري"، وذلك ردا على وصف أردوغان للأسد بأنه "إرهابي" وتأكيده على أنه لا يصلح للاستمرار في السلطة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية قوله إن "أردوغان يستمر مجددا بتضليل الرأي العام في فقاعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سوريا، الأمر الذي أصبح مكشوفا للقاصي والداني، وباعتراف القائل نفسه".

وأضاف المصدر: "وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري، وما عدوانه ودخول قواته إلى الأراضي السورية إلا إحدى صور هذا الدعم للإرهاب التكفيري وتأكيد لأطماعه التوسعية". وتابع بالقول إن "جنون العظمة وأوهام الماضي التي تسكن داخل أردوغان جعلته ينسى أن إمبراطورتيه البالية قد اندثرت إلى غير رجعة وأن الدول لم تعد ولايات تابعة له وأن الشعوب الحرة هي التي تملك خياراتها وقراراتها الوطنية... وسيدرك عاجلا أم أجلا أن قدرته على التخريب سترتد عليه بنفس الآلام والخسائر التي سببها للآخرين".

جاء ذلك بعد تصريحات لأردوغان، الأربعاء، خلال زيارته إلى تونس، حيث قال إن "الأسد، إرهابي، قام بممارسة إرهاب الدولة ضد شعبه". وأضاف: "لا يمكن أبداً مواصلة الطريق مع بشار الأسد في سوريا، لماذا؟ لأنه لا يمكن المضي مع شخص قتل قرابة مليون مواطن من شعبه"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.