أردوغان من تونس: عيّنا قنصلاً عاماً بدور السفير في القدس الشرقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، في زيارته إلى تونس، إن بلاده قررت تعيين قنصل عام في القدس الشرقية ليقوم بدرو سفيرها لدى فلسطين.

وشدّد أردوغان على رأيه بأن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل هو "غير قانوني"، مضيفاً: "حققنا الهدف المنشود بتصويت الجمعية العمومية حول القدس."

وذكر الرئيس التركي تعيين بلاده قنصلاً عاماً بدور السفير في القدس الشرقية، وأن "العالم الإسلامي يجمع على أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين."

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وقال أردوغان إن الجهود التركية في محاربة الإرهاب "لا تزال مستمرة،" وأن السلطات التركية ألقت القبض على "آلاف الإرهابيين"، وإرسالهم للدول التي جاؤوا منها.

كما أعلن الرئيس التركي فتح سفارة لبلاده في ليبيا قريباً.

ورفض أردوغان أي حلٍّ للأزمة السورية بوجود الرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً: "الأسد صنع إرهاب الدولة وهو إرهابي لا يمكنه أن يكون جزءاً من الحل،" مضيفاً: "ما من سوري سيقبل بأن يحكمه الأسد."

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وأكد الطرفان على استقلالية الدولتين اقتصادياً، مضيفين إلى وجود فرص للتعاون بين تونشس وتركيا في العديد من القطاعات.

ويأتي المؤتمر الصحفي في ظل زيارة لأردوغان إلى تونس تستمر على مدى يومين، في إطار "الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والتركي لدعم علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاتها، وتعزيز سُنّة التشاور السياسي بين البلدين، والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك،" وفقاً لما ذكره بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقد أتت هذه الزيارة بعد يومين من وصول أردوغان إلى السودان، الإثنين.