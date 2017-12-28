من بينها محطة للحائط الغربي.. الحكومة الإسرائيلية تسمّي مشاريع تيمّناً بترامب

القدس (CNN)-- أعلن وزير النقل الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في حوار مع CNN، عن خطة لإنشاء محطة للقطار السريع في مدينة القدس القديمة وتسميتها تيمناً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وستُبنى المحطة في الحدود الداخلية لجدران المدينة القديمة، لينزل الركاب عند بوابة تؤدي مباشرة إلى الحائط الغربي المقدّس لدى اليهود.

وقال كاتس: "قررتُ بأن المحطة الجديدة التي ستقام في الربع اليهودي بالقرب من الحائط الغربي ستسمّى تيمناً بالرئيس دونالد ترامب بسبب قراره التاريخي والشجاع بالاعتراف بالقدس، عاصمة الشعب اليهودي الأبدية، كعاصمة لدولة إسرائيل ولنيته بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس."

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وقد ذاع صيت تسمية المحطة تيمناً بترامب عبر إسرائيل والقدس، إذ يتوقع أن تحمل مشاريع أخرى للحكومة الإسرائيلية اسم الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين.

إذ اقترح عضو في مجلس مدينة القدس، آرييه كينغ، تغيير اسم شارع صلاح الدين، وهو طريق فلسطيني رئيسي يمتد للوصول إلى الربع المخصص للمسلمين في المدينة القديمة، وتسمية بشارع دونالد ترامب، "تشكراً لجهوده وللأمم الأخرى التي تنوي الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل والتي ستعمل على نقل سفاراتها إلى مدينتنا،" وفقاً لما قاله في رسالة موجّهة لمكتب عمدة المدينة.

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وفي شمال إسرائيل يخطط، ديفيد إيفن تزر، محافظ مدينة "كيرات يام" في حيفا، لتسمية الحديقة الجديدة للمدينة تيمّناً بترامب، واقترح بأن يزور ترامب حفل الافتتاح للحديقة المتوقع في أبريل/نيسان 2018.

كما قدم مجلس مدينة "عسقلان"، وثيقة بتسمية شارع بالمدينة السياحية بـ "شارع وعد ترامب،" تيمناً بوعد بلفور عام 2017 والذي أظهر التزام الحكومة البريطانية لإنشاء دولة لليهود في فلسطين، موردين بأن قرار ترامب "يتساوى بأهميته" وعد بلفور.