مطالب بمحاكمة عسكرية لمهاجمي دور العبادة بمصر ودفن جماعي لضحايا حلوان

القاهرة، مصر (CNN) -- دعا وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إلى تشديد العقوبات على مهاجمين دور العبادة وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية، وذلك على خلفية الهجوم الدموي الذي استهدف كنيسة حلوان في مصر الجمعة، في وقت أعلنت فيه الكنيسة نيتها إقامة جنازة ومراسم دفن الضحايا مساء

ففي القاهرة، قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إنه من الضروري إقرار تشريع عاجل يقضي بإحالة من يعتدي على أي دار من دور العبادة إلى المحاكمة العسكرية، مبررا ذلك بأن من "يفكر في هذا الإجرام هو إنسان مجرد من الدين والوطنية والإنسانية."

وطالب جمعة بتصنيف هذه الجريمة في عداد "جرائم الخيانة الوطنية الكبرى،" داعيا إلى الضرب "بيد من حديد على أيدي كل من يحاول العبث" بالأمن القومي والوحدة الوطنية" وأن تلقى أي جهة تعلن مسؤوليتها عن هذه الجرائم "عقابا رادعا وحاسما وقويًّا"

من جانبها، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تقرر دفن الشهداء جماعيا في "مدافن دير الأنبا برسوم بمدافن 15 مايو،" على أن يكون العزاء بالكنيسة ذاتها، موضحة أن الضحايا من المسيحيين هم ستة سقطوا في الحادث الإرهابي الذي وقع على كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان، بالإضافة إلى اثنين سقطا برصاص إرهابيين بمحل الأجهزة المنزلية بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان أيضا.