وزير إسرائيلي: نتمنى للشعب الإيراني النجاح بسعيه للحرية والديمقراطية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الوزير الإسرائيلي للمخابرات والنقل، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، لكن "نود بأن نرى إزالة النظام المضطهد واستبداله بالديمقراطية، وفقاً لما ورد في موقع "Jerusalem Post"، الإثنين.

وقال كاتس في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست: "نحن لا نتدخل، لكننا نتمنى للشعب الإيراني النجاح في سعيه للحرية والديمقراطية."

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وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن احتمالية نجاح المظاهرات بتغيير النظام ستزيل التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل، وانتقد مدى تركيز إيران على "مهاجمة إسرائيل"، قائلاً: "أنا لا أشير إلى ضرورة حبّهم للصهيونية، بل إنها مسألة حول المصادر التي يجب توفيرها لدعم الإرهاب والعنف في سوريا ولبنان وغزة."

وأضف كاتس بأن إيران تعمل على "تحديث قدرات حماس"، متهماً حزب الله وحماس "بالاشتراك في عمليات تحضيرية لرفع درجة الخطر ضد إسرائيل من اتجاه غزة،" وأشار كاتس إلى أن "إيران زادت من دعمها منذ ترك حماس لقطر تحت ضغوط من السعودية."

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وعدّد كاتشس الطرق التي "تفرض" فيها إيران قوتها بالمنطقة قائلاً: "من المذهل الطريقة التي ترتبط بها إيران بكل الأمور، سواء كان ذلك بطوحاتهم النووية والضرورة وراء منعهم من تطوير أسلحة نووية، بعد ذلك محاولاتهم لتحسين جاهزيتهم العسكرية في سوريا، وتدريب الميليشيات الشيعية وأفعالهم في تطوير صواريخ حزب الله."