روحاني: شعب إيران بملايينه الهادرة سيتصدى لمثيري الشغب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني بنزول الشعب الإيراني "بملايينه الهادرة للتصدي لمثيري الشغب والفوضى ومنتهكي القانون،" وفقاً لما ورد بوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وشدّد روحاني خلال اجتماعه برؤساء اللجان التخصصية بمجلس الشورى، الإثنين، على "النجاح" بالدور الذي تلعبه الدولة "في القضاء على الإرهاب"، مضيفاً: " إن لإيران اليوم دورٌ في كل مكان ومنها في قضية السلام في سوريا ومستقبلها والمزيد من الاستقرار في العراق ولبنان والدفاع عن المظلومين."

وذكر روحاني "نجاحاً" آخر تمثل بالانتخابات الرئاسية "التي جرت بمنتهى الروعة والتاييد العالمي لايران في القضية النووية والهزيمة الكبرى التي لحقت باميركا في هذه القضية وعدم المواكبة لها حتى من حلفائها الاوروبيين."

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واشار الرئيس الروحاني إلى أن " مجموعة النجاحات هذه قد اغضبت العدو" وأن "الأعداء انبروا للانتقام وحث بعض الافراد لاثارة الشغب والفوضى،" مضيفاً: "لقد كان علينا ان نعد انفسنا لهذه الامور، اذ انهم كانوا يقولون صراحة بإنه علينا جر المشاكل الى طهران وهذا ما كانوا يقولونه بلسانهم وليس تحليلا من عندنا."

هذا وقد ارتفعت حصيلة القتلى في المظاهرات التي تشهدها إيران منذ بدئها قبل أربعة أيام لما لا يقل عن 12 شخصاً، في أكبر تحدٍّ للسلطة شهدته البلاد منذ عام 2009، للاحتجاج على موجة الغلاء وتزايد الفساد، وسرعان ما تحولت المظاهرات في عدة مدن إلى المطالبة بإسقاط النظام الإسلامي في البلاد والمرشد علي خامنئي.