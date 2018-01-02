ما هي ترسانة إيران العسكرية إن تصدّت للمتظاهرين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشهد إيران موجة من المظاهرات التي أتت للاحتجاج على غلاء الأسعار والفساد السياسي، لكنها تحولت لاحقاً للمناداة بإسقاط النظام الحاكم للبلاد، ولكن ما هي العدة التي تملكها السلطات المحلية إن أردات التصدي عسكرياً لهؤلاء المتظاهرين؟ الإجابة في الإنفوجرافيك أعلاه.

وتتكون القوى المسلّحة في إيران من ثلاثة أقسام، الحرس الثوري الذي يتصدى للمظاهرات الإيرانية والجيش الإيراني الذي يضم أكثر من 400 ألف جندي وقوات الشرطة التي تحوي حوالي نصف مليون ضابط، وتتبع كلها مباشرة لمكتب المرشد العام لتدار من خلال الأركان المشتركة.