السودان يستدعي سفيره من مصر وسط أزمة سد "النهضة" الإثيوبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر، الخميس، أن الوزارة قررت استدعاء سفير السودان لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم إلي الخرطوم بغرض التشاور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

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جاء ذلك غداة نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، صحة ما تردد من أنباء نقلتها صحف سودانية عن أن مصر طلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة حول سد "النهضة" الإثيوبي، مؤكدا أنه "لا أساس له من الصحة".

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وقال أبوزيد، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، ونشرتها صفحة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، إنه "على العكس من ذلك تماما، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة".