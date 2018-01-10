التحالف العربي: الحوثيون يهددون الملاحة البحرية.. والحديدة نقطة انطلاقهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأربعاء، أن جماعة الحوثيين تهدد الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأنها تتخذ من ميناء الحديدة نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية.

وقال العقيد الركن السعودي تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "ميليشيا الحوثي تقوم بتدريب عناصرها الإرهابية على استهداف الملاحة البحرية وتهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"".

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وأضاف المالكي أن "الحوثيين يستخدمون رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف... وميناء الحديدة صار نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية"، وتابع بالقول إن قوات التحالف العربي "نجحت في تدمير ثلاثة قوارب مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية".

ودعا التحالف العربي منظمة الأمم المتحدة إلى "القيام بمهام الإشراف على ميناء الحديدة"، وقال المالكي إن "التحالف العربي يقوم بواجباته كاملة ضمن المجهود الدولي للحفاظ على الملاحة الدولية"، وذلك وسط تهديدات من الحوثيين بمنع الملاحة وعبور السفن عبر البحر الأحمر إذا استمرت غارات التحالف الجوية على الحديدة.