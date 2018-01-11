"فاش نستناو؟" في تونس الجمعة.. وهندة الشناوي لـCNN: تعودنا على شيطنة الاحتجاجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت الناشطة التونسية هندة الشناوي، واحدة من مؤسسي حركة "فاش نستناو؟" (ماذا نتنظر؟)، أن أسلوب الحكومة الحالية يشبه أسلوب نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها تونس بسبب زيادة الضرائب وأسعار السلع.

ودعت حركة " فاش نستناو؟"، الشبابية الجديدة المعارضة لإجراءات الحكومة الاقتصادية، إلى مظاهرات حاشدة، الجمعة، عبر أنحاء البلاد على أن يكون التجمع الأكبر في العاصمة تونس، من أجل إسقاط قانون المالية لعام 2018.

وقالت هندة الشناوي، في تصريحات لـCNN، إنه "تعودنا على أن يتم شيطنة التحركات الاجتماعية في تونس". وأضافت أن "نبرة الحكومة الحالية تشبه النظام السابق... بدلا من الاستماع إلينا، تقوم الحكومة بتجريمنا وتعاملنا كما لو كنا المخربين واللصوص".

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من جانبها، أكدت ليز ستورم، أستاذة سياسات الشرق الأوسط في جامعة إكسيتير البريطانية أن "الكثير من الناس في تونس يعانون من صعوبات حقيقية ولكن كان على الحكومة أن تتحرك". وقالت ستورم، في تصريحات لـCNN، إن "ما يتظاهر الناس من أجله هو أمر مؤلم لكن يجب أن يحدث"، مضيفة أن "تونس تحتاج بالفعل إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة".

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، الخميس، عن اعتقال 328 شخصا، بعد 4 أيام من الاحتجاجات التي بدأت، الأحد الماضي، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل شخص واحد على الأقل. وقال المتحدث باسم الداخلية التونسية خليفة الشبياني إنه "تم تسجيل إصابة 21 عنصر أمن بإصابات مختلفة وحرق مقر الأمن الوطني في تالة بولاية القصرين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية.