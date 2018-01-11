المدعي العام الأمريكي: تشكيل وحدة خاصة لملاحقة "مخدرات وإرهاب" حزب الله

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، الخميس، عن تشكيل وحدة خاصة من مجموعة من المحققين الخبراء في قضايا الاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال، للتحقيق في "تمويل ومخدرات وإرهاب" جماعة "حزب الله" اللبنانية.

وأفاد بيان صادر من وزارة العدل الأمريكية أن الوحدة الجديدة (HFNT)، سوف تتولى التحقيقات والملاحقات القضائية للأفراد والشبكات التي تدعم حزب الله، وسوف تبدأ في تقييم الأدلة في التحقيقات الجارية الآن، ومنها القضايا التي كشفها "مشروع كاسندرا"، وهو اسم العملية الأمنية التي أدت إلى كشف الشبكة التابعة لحزب الله المتورطة في عمليات تهريب المخدرات إلى أمريكا وأوروبا.

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وستتولى وحدة "HFNT" التنسيق مع محققين من إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة الأمن القومي ووزارة الأمن الداخلي ومدعون من وزارة العدل. وسيشرف على الوحدة جون كرونان مساعد المدعي العام.

وقال سيشنز إن "وزارة العدل لن تترك حجرا في مكانه من أجل القضاء على المخاطر التي تهدد مواطنينا من المنظمات الإرهابية ولإيقاف موجة أزمة المخدرات المدمرة". وأضاف: "من أجل حماية الأمريكيين من الخطرين، سوف توفر وزارة العدل محققين رئيسيين ومدعين لضمان أن كل تحقيقات مشروع كاسندرا والتحقيقات الأخرى المرتبطة بذلك، سواء كانت سابقة أو جارية، تحصل على كل الاهتمام والموارد اللازمة".