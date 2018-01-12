سامي بلح لـCNN: عنان مرشح قوى لرئاسة مصر وليس "كومبارس"

القاهرة، مصر (CNN)-- أكد سامي بلح الأمين العام لحزب "مصر العروبة"، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الحزب قرر ترشيح الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ مارس/ آذار المقبل، مشددا أنه "تم عرض الأمر على الفريق عنان وتم تكليف أعضاء الحزب في المحافظات لجمع التوكيلات اللازمة للترشح".

وقال بلح إن "عنان سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا عند الانتهاء من جمع التوكيلات اللازمة للترشح"، مضيفا أن "ضيق الوقت الخاص بجمع التوكيلات يطبق على جميع المرشحين". وبسؤاله عما إذا كان عنان قد حسم موقفه للترشح للرئاسة، اكتفى بلح بالقول: "إن شاء الله".

وأوضح بلح أن سبب اختيار الحزب للفريق عنان يرجع لكونه "شخصية وطنية وعلى تواصل دائم ومتابع للأحداث"، وقال إنه "مرشح قوى وليس كومبارس أو صورة، ونتمنى أن يحوز على ثقة الشعب المصري ويفوز في الانتخابات".

يأتى ذلك فيما وصل عدد الموقعين من أعضاء مجلس النواب على استمارة تزكية ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية إلى ٥١٠ نائب.

وعلق الدكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، بأن "هناك محددين رئيسيين للعملية الانتخابية بمصر، وهما تحدي المنافسة وتحدى المشاركة، فالأول يتعلق بدخول منافسين آخرين للسيسي، سواء من حيث العدد أو النوعية وهو ما يؤثر بدرجة كبيرة في العملية الانتخابية حتى وإن كانت فرص السيسي أكبر بالفوز بولاية ثانية".

وقال عز العرب، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن "وجود عناصر لها وزن في الشارع تعكس تعددية في اتجاهات تصويت الناخبين للاختيار بين أكثر من مرشح، وبالتالي عودة السياسة في شكلها الإجرائي المرتبط بالانتخابات وهى الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ ٢٠١١".

وأضاف أن "التحدي الآخر يتعلق أكثر بنزول الناخبين للتصويت، حيث توجد توقعات أن معدلات المشاركة لن تكون كبيرة لأسباب قد تكون لاعتقاد البعض من الناس أن المسالة محسومة للسيسي، بسبب ما أنجزه في ملفه خلال ولايته الأولى، فضلا عن اعتقاد آخرين بأنه لا يوجد مرشح قوي يمكنه منافسه السيسي على الرغم أن الأخير لم يعلن موقفه من الترشح رسميا حتى الآن".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس المقبل. وستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 يناير ولمدة 10 أيام. وستعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 فبراير المقبل.