حزب أسسه البرادعي يعلن دعم خالد علي في انتخابات الرئاسة المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حزب "الدستور" المصري، السبت، عن دعمه لترشيح المحامي الحقوقي خالد في انتخابات الرئاسة المصرية، المقررة في مارس/ آذار المقبل، فيما أعرب خالد علي عن تقديره لموقف الحزب، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في عام 2012 وسط الحراك السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.

وقال حزب الدستور، في بيان، إنه "أجرى استطلاعا للرأي لأعضائه بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأظهرت نتيجة الاستفتاء أن 60.8% من أعضاء الحزب يرغبون في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل 39.2% رأوا أن مقاطعة الانتخابات هي الموقف الأنسب في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على أي مرشحين محتملين منافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف البيان: "كما أظهر الاستفتاء أن 83.1% ممن وافقوا على المشاركة قرروا اختيار الأستاذ خالد علي مرشحا رسميا لحزب الدستور، حيث رأوا أنه الأقدر من بين المرشحين المحتملين على المساهمة من موقع رئيس الجمهورية في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الدستور والقانون ولا تميز بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال، وتحقق رؤية الحزب عن دور الدولة في القيام برعاية حقوق وحريات مواطنيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي تم إهدارها بشكل كامل في فترة حكم الرئيس السيسي".

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وأكد البيان أنه "منذ هذه اللحظة يعتبر الحزب نفسه شريكا لخالد علي في معركة الانتخابات وسيقيم معه الموقف لحظة بلحظة لتقييم الجدوى من الاستمرار في المعركة وسيعمل الحزب جاهدا على توحيد صف وكلمة التيار الديمقراطي في هذه اللحظة الفارقة". وأضاف أن مجهود أعضاء الحزب خلال الأسبوعين المقبلين "ستركز على جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال أوراق الترشح"، وأن كافة مقراته في القاهرة والمحافظات مفتوحة لتلقي توكيلات المؤيدين لخالد علي وتسليمها للمقر المركزي لحملته.