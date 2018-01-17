السيسي في "حكاية وطن": ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، "كشف حساب" لفترته الرئاسية، مع اقتراب نهايتها، إذ من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، في مارس/ آذار المقبل، مؤكدا أن ما تحقق هو إنجاز الشعب المصري بأكمله.

وبدأ السيسي كلمته، في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"، بدعوة الحضور إلى "وقفة تحية تقدير واحترام لبطل حقيقي هو مصر وشعبها". وقال: "لم يكن ليتحقق ما تحقق خلال الثلاث سنوات ونصف أو الأربع سنوات الماضية إلا بشعب مصر، ولا يوجد شخص يستطيع أن يقول إنه حقق إنجازا لوحده". وأضاف: "الحكاية ليست حكاية حكومة أو قيادة بل حكاية ناس، ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش، ناس صبرت حتى عجز الصبر"، على حد تعبيره.

وتابع السيسي بالقول: "نجتمع هنا اليوم، ونحن على مشارف انتهاء فترة رئاسية، أو فترة تكليفكم لي بمهمة قيادة هذا الوطن العزيز، أو كما اعتبرتها مهمة إنقاذ وطن، والحفاظ على حاضره ومستقبله، خضناها سويا وسط أجواء عاتية تعصف بالإقليم، ودوامة من سقوط وانهيار لدول المنطقة، وأخطار جسيمة تحيط بالوطن في كافة الاتجاهات".

ورأى السيسي أن "كلمة مصر صارت مسموعة في كل المحافل ومواقفها صارت محل احترام وتقدير من الجميع". وقال إن "هامة مصر ستظل عالية وكرامتها مصانة ورايتها خفاقة، وقرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقلاً". وأضاف: "مصر لن تخضع لأحد، ولن تستطيع أي دولة الضغط على مصر من أجل اتخاذ قرارات لا تليق بها وبمكانتها... وقرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقل بفضل المصريين".

واعتبر السيسي أن الإصلاح الاقتصادي خطوة تأخرت 40 عاما وأنه إجراء ضروري من أجل إنقاذ الدولة، وقال إن "الشعب المصري شرفه وأكرمه في رد فعله على الإجراءات الاقتصادية. وأضاف: "لم أتردد في قرار الإصلاح الاقتصادي، وتأجيله لعهد الرئيس الجديد حفاظاً على شعبية اكتسبتها في الشارع المصري. دي تبقى خيانة". وأعلن السيسي أنه تم "إنجاز 11 ألف مشروع" خلال فترته الرئاسية.

وأكد السيسي أن "أبناء القوات المسلحة والشرطة خاضوا معركة هائلة ضد قوى الظلام". وقال: "لقد استطاع المصريون بوعيهم العميق وبصيرتهم النافذة أن ينقذوا بلادهم من مسار مظلم تحيطه نظر اقتتال داخلي ومؤامرة تسعى لتفكيك دعائم الدولة وإفشالها وإنهاك مؤسساتها، لقد وقف أبناء هذا الوطن العزيز بشجاعة ضد الإرهاب وبذلوا تضحيات هائلة في معركتهم لإعادة الأمن والاستقرار ضد أعداء الحياة والإنسانية".