السيسي يختتم "حكاية وطن" بإعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية: "هتتعبوا معايا قوي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار المقبل، وذلك في كلمته الختامية بمؤتمر "حكاية وطن"، الذي عرض فيه ما حققه خلال فترته الرئاسية الأولى.

وقال السيسي: "أقف أمامكم الآن متحدثا بما تصارحني به نفسي وما يجول بخاطري دون اعتبارات أو محددات، وأشهد الله أنني ما قصرت لحظة في عمل كلفت به ولم أدخر جهدا من أجل هذا الوطن، وكنت وما زلت مستعدا لتقديم روحي فداء لهذا الوطن وهذا الشعب، ولم أكن ولن أكون طالبا لسلطة أو ساعيا لمنصب".

وتعهد السيسي بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة "عنوانا للحرية والشفافية بين المرشحين". وقال: "أناشد أبناء مصر جميعهم بالنزول إلى لجان الانتخابات لاختيار من يرونه صالحا وقادرا على قيادة البلاد خلال 4 سنوات مقبلة". وأضاف: "لقد تحملت أمانة المسؤولية حين كلفتموني بها برغبتكم وإرادتكم الحرة وبذلت كل جهد أستطيعه من أجل صيانة هذه الأمة... ولا أستطيع البقاء ثانية واحدة في تحمل المسؤولية على غير إرادتكم"

وتابع السيسي بالقول: "اليوم وأنا أسترجع اللحظات الفارقة التي مرت بنا، وأستحضر في ذهني كم التحديات الجسام التي تواجه الوطن، وحجم الطموحات والتطلعات التي نريدها لبلادنا، فأجد نفسي أقف مرة أخرى حائرا أمام ضميري الوطني، وأقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها، وأرجو أن تتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية".

وأكد السيسي على أهمية المشاركة في التصويت بالانتخابات، قائلا: "قبل أن أختم كلامي، أقول لكم إن كنتم تقدرون أنني بذلت جهدا على قدر طاقتي وتريدون رد الجميل بغض النظر عن اختياركم لأي شخص، كل ما أتمناه منكم هو أن تجعلوا العالم يرى نزولكم للصندوق واختاروا من شئتم".

وردا على هتافات التأييد له من الحاضرين، قال السيسي: "هتتعبوا معايا قوي، هتتعبوا عشانها، وهي تستحق أن نتعب من أجلها ونضحي". وأضاف مكررا تصريحاته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "حقها علينا كده إن إحنا نأكل من جوعنا، ونشرب من عطشنا، ونفضل صابرين حتى يعجز الصبر عن صبرنا، إلى أن نجعلها أمة ذات شأن ويزيد".