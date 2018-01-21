أردوغان: "غصن الزيتون" ستنتهي في وقت قصير جداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطاب له في ولاية بورصة غربي تركيا، الأحد، إن عملية "غصن الزيتون" ستنتهي "في أقرب وقت،" وفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي.

وأضاف أردوغان بأن العملية التي تجريها القوات التركية في مدينة عفرين السورية "لن تنتهي إلا بالقضاء على التنظيمات الإرهابية،" وقال: "سنقضي على تنظيمي(PKK) و(PYD) بحيث لا يتبقى منهم أحد."

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وقال الرئيس التركي: "إن شاء الله سننهي عملية غصن الزيتون في وقت قصير جداً، وأرى الان كيف يهرب عناصر تنظيم(PKK) و(PYD) الإرهابية، هم سيهربون ونحن سنواصل مطاردتهم".

وخاطب أردوغان ما أسماها بـ "التنظيمات الإرهابية" داعياً إياها بعدم التعويل على "الدعم الأمريكي،" ووجه أصابع الاتهام إلى "دول حليفة" لبلاده بدعم "التنظيمات الإرهابية".

وقد أعلن الجيش التركي، الأحد، عن دخول قواته مع الجيش السوري الحر إلى منطقة عفرين بعملية أطلقت عليها أنقرة تسمية "غصن الزيتون" ضد ما وصفتها بـ "التنظيمات الإرهابية" شمال سوريا.

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