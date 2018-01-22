انفوجرافيك: ما هي قدرات تركيا العسكرية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفقا لموقع "غلوبال فاير باور" الذي يرصد حجم القوة العسكرية لدول العالم، لدى القوات التركية ما يزيد عن 400 ألف جندي بالإضافة إلى أكثر من 3700 دبابة وأكثر من عشرة آلاف قطعة حربية أخرى بين آليات مدرعة ومدافع متعددة الأنواع. وتمتلك تركيا أيضا أكثر من ألف طائرة من الأنواع القتالية والقاذفة والاعتراضية.

أما القوة البحرية التركية فتضم أكثر من مائة سفينة حربية من أحجام ونوعيات مختلفة، لكن الفارق العسكري بين البلدين يظهر بشكل واضح عبر الميزانية التي لا تزيد عن 18 مليار دولار، لكن تركيا يمكنها دائما الاعتماد على دول الغرب الشريكة لها والمتحالفة معها ضمن حلف شمال الأطلسي.