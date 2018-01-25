بكري يدعو الأحزاب إلى تقديم مرشح رئاسي: السيسي لن يكون وحيدا.. وهناك مفاجآت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عضو مجلس النواب المصري الإعلامي مصطفى بكري، الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يكون "مرشحا وحيدا" في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار المقبل، وذلك في ظل غياب أبرز الأسماء التي أعلنت عن نيتها الترشح للرئاسة.

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وقال بكري، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه "ستكون هناك مفاجآت في الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ولن يكون عبدالفتاح السيسي مرشحا وحيدا في هذه الانتخابات". وتساءل بكري: "هل يعود (المرشح في انتخابات الرئاسة الماضية) حمدين صباحي لواجهة الترشيحات الرئاسية مجددا، حمدين نفي، ولكن دعونا ننتظر".

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وتابع بكري بالقول إن "من حقي أن أسأل، أين حزب الوفد من الانتخابات الرئاسية، هل عجز الحزب أن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية، لقد فعلها قبل ذلك، والآن يقف صامتا، فقط يتابع الأحداث وكأنه على الحياد، ثم أين بقية الأحزاب، إنني أدعوكم إلى اللحاق بالسباق الانتخابي الرئاسي، فالفرصة لا تزال سانحة".