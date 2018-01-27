محاميه: مجهولون يعتدون على هشام جنينة "نائب الفريق سامي عنان بانتخابات 2018"

القاهرة، مصر (CNN)— قال علي طه، محامي هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عن تعرض موكله للاعتداء من قبل مجهولين.

ونقل موقع التلفزيون المصري على لسان طه قوله: "إن 3 مسلحين مجهولين اعتدوا على موكله بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز وأصابوه بإصابات خطيرة."

وتابع قائلا: "جنينة حرر بلاغا في قسم الشرطة، حيث أصيب بإصابات طولية في وجهه، كما تعرضت قدمه للكسر، وتم نقله إلى المستشفى الجوي."

ويذكر أن الفريق سامي عنان، اختار جنينة كنائب له بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، قبل أن يحال إلى التحقيق وتعلن حملته وقف أنشطتها.

ونقل تقرير التلفزيون على لسان مصدر أمني مصري، قوله إن "أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بين المستشار هشام جنينة وأخرين بسبب حادث تصادم وقع بين سيارته بسيارتهم وتطورت لاشتباكات أصيب على إثرها المستشار جنينة حيث تم تحرير محضرا بالواقعة وجار البحث عن باقي أطرافها."