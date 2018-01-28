بأول مراسلة رسمية منذ الأزمة.. ماذا جاء ببرقية عزاء أمير قطر لـ"أخيه" رئيس الإمارات بوفاة والدته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، برقية عزاء، موجهة لـ"أخيه" رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد وفاة والدته الشيخة، حصة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ونقلت الوكالة القطرية نص البرقية والتي جاء فيها: "بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، سائلاً سموه المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته."

وإثر التغريدة تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمير قطر وتصريحات التي أثنى فيها على الطريقة التي تعامل بها القطريون مع الأزمة التي تشهدها قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة أخرى.