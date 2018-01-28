الرئيس التركي يشبّه "غصن الزيتون" بالقضاء على محاولة الانقلاب عام 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شبّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما تفعله بلاده في مدينة عفرين السورية، بعملية سميت "غصن الزيتون"، بما فعلته تركيا خلال محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في 15 يوليو/تموز عام 2016.

وقد ألقى أردوغان خطاباً، السبت، في محافظة كوجا ألي التركية، وردد الجمهور عبارة "خذنا إلى عفرين"، ليجيبهم أردوغان قائلاً: "إن الأمة التركية توجهت الى عفرين الآن كما فعلت في محاولة الانقلاب الفاشلة من قبل منظمة فتح الله الارهابية في 15 يوليو / تموز،" مضيفاً بأن الجيش التركي سيذهب إلى إدلب أيضاً، وفقاً لما نقله موقع التلفزيون الرسمي على لسانه.

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وأضاف: "ان المنظمات الإرهابية تستحق الإدانة وكل أنواع المداخلات وكل أنواع ردود الفعل في جميع أنحاء العالم، فلماذا تكتسب الحصانة في سوريا؟"

هذا وقد ذكر الجيش التركي في بيان نقله الموقع ذاته، السبت، مقتل اثنين من الجيش التركي وارتفاع " عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم حتى الآن إلى 447 إرهابياً،" منذ بدء عملية "غصن الزيتون" قبل تسعة أيام.

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وقد أطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون" لمحاربة "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبر امتداداً لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة كـ"تنظيم إرهابي"، كما تصنف تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (PYD) كـ"منظمة إرهابية" أيضا.