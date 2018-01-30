انتهاء مهلة الترشح للرئاسة بمصر والمنافس الوحيد للسيسي: لست مجرد ديكور

القاهرة، مصر (CNN) -- أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2018 بحصيلة لم تزد عن مرشحين هما الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي علق بعد تقديمه لترشيحه بالقول إنه "ليس مرشح ديكور".

وكانت الهيئة التي تتولى الإشراف على الانتخابات في البلاد قد حددت ظهر الاثنين ليكون آخر موعد لتقديم الطلبات، لتعود في بيان صحفي مساء الاثنين لتؤكد انشغالها حاليا بفحص الأوراق المقدمة تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية في موعدها الأربعاء.

وتقدم الممثل القانوني لموسى، رئيس حزب الغد، بأوراق ترشح موكله في اللحظات الأخيرة قبل ساعة على إغلاق باب الترشح، وفقا لبوابة الأهرام الرسمية التي ذكرت أن محيط الهيئة الوطنية للانتخابات شهد تشديدات أمنية مكثفة، إذ وقفت قوات من الجيش والشرطة لتأمين المترددين على المبني من مرشحين أو أعضاء بالهيئة.

موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري نقل عن موسى قوله إن حزبه قرر تقديم مرشح له عقب تراجع الفريق أحمد شفيق عن الترشح. وأضاف أنه عندما كان الفريق شفيق يلوح بالترشح كان للحزب حملة كبيرة لتأييد ترشيح الرئيس السيسي، ويرى ان الإنجازات التي تحققت الفترة الماضية كبيرة وهامة ويجب استكمالها ولا يجب إغفالها باي صورة من الصور.

ومن جانبه، رأي أيمن حسن، نائب رئيس حزب الغد، أن إعلان ترشيح موسى بعد أيّام من تأييده السيسي "لا يعد تغييرا في سياسة الحزب فالسياسة تتعامل مع متغيرات والحزب السياسي ينشأ ليحكم فإذا كان تأييد الرئيس السيسي هاما فالأهم تأييد الوطن" وفق قوله.