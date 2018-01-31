حصرياً على CNN.. هؤلاء هم أطفال اليمن المجندون 

3:33

الأطباء النفسيون في مركز إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين الذي تموله السعودية يساعدون الأطفال بالتركيز على مستقبلهم. مع ذلك، مازال ماضيهم يطاردهم.