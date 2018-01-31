حصرياً على CNN.. هؤلاء هم أطفال اليمن المجندون
حصرياً على CNN..هؤلاء هم أطفال اليمن المجندون
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 11:31 (GMT +0400).
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الأطباء النفسيون في مركز إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين الذي تموله السعودية يساعدون الأطفال بالتركيز على مستقبلهم. مع ذلك، مازال ماضيهم يطاردهم.
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