حصرياً على CNN.. هؤلاء هم أطفال اليمن المجندون 

حصرياً على CNN..هؤلاء هم أطفال اليمن المجندون

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 11:31 (GMT +0400).
اليمنأطفالالعنف ضد الأطفالصحة الأطفالالحوثيون
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الأطباء النفسيون في مركز إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين الذي تموله السعودية يساعدون الأطفال بالتركيز على مستقبلهم. مع ذلك، مازال ماضيهم يطاردهم. 

اليمنأطفالالعنف ضد الأطفالصحة الأطفالالحوثيون