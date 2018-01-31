السيسي: "أنا مش سياسي.. وبقالي 50 سنة بتعلم يعني ايه دولة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أنه لن يسمح بالعبث بأمن مصر وأنه مستعد للتضحية بحياته وحياة الجيش لحماية مصر، موجها تحذيرات وتهديدات دون أن يوضح من أو ماذا يقصد بحديثه.

وقال السيسي، خلال زيارة المحطة الأرضية لحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، إن "الدول تُبنى بالعمل والأمانة والشرف، وإن "ما يُنفذ من إنجازات لم يكن ليحدث بدون الاستقرار والأمن وثبات المصريين"، مطالباً بعدم الانسياق وراء محاولات نشر الفوضى، التي تهدد فرص الاستمرار في تحقيق تلك الإنجازات والمشروعات التي تصب في صالح المواطنين"، بحسب ما نقله بيان للرئاسة المصرية.

وحذر السيسي "كل من يريد العبث بأمن مصر أو تكرار ما حدث من فوضى منذ سنوات" بأنه إذا استمرت محاولات العبث بأمن مصر، سيطلب تفويضا جديدا من المصريين، لاتخاذ إجراءات أخرى"، بحسب بيان الرئاسة.

وقال السيسي: "ميصحش حد يفكر يلعب في أمن مصر وإحنا موجودين، لأن أنا أروح أموت الأول قبل ما حد يلعب في أمنها.. قبل ما حد يلعب في أمنك يا مصر لازم أنا أكون مت الأول.. اللي عايز يلعب في مصر ويضيعها لازم يخلص مني الأول، لأن أنا لن أسمح... الكلام اللي كان اتعمل من 7 أو 8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر.. اللي منجحش ساعتها عايزين تنجحوه دلوقتي.. أنت باين عليكم متعرفونيش صحيح"، ولم يذكر السيسي بوضوح ماذا يقصد.

وأضاف السيسي: "أمنك واستقرارك يا مصر تمنه حياتي وحياة الجيش.. محدش يفكر يا جماعة يدخل معانا في الموضوع ده لأن أنا مش سياسي، أنا مش سياسي، بتاع الكلام... والبلد دي أي حد يقرب منها أنا هقول للمصريين انزلوا تاني ادوني تفويض قدام الأشرار.. لو الأمر استمر كده وحد فكر انه يلعب في مصر وأمنها هطلب منكم تفويضا تاني لأن هيبقى فيه إجراءات أخرى ضد أي حد يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها".

وأكد السيسي أن الدولة لا تبنى بالكلام ولكن بالعمل والاجتهاد، مطالباً كل من يريد التصدي للشأن العام بضرورة معرفة مفهوم الدولة، وقال السيسي إن الاستقرار والأمن هو ما نحن فيه الآن وغير ذلك ضياع". وأضاف: "قلنا سابقا أننا سننشأ أكاديمية لتعليم الناس ما معنى الدولة، ولا يجب أن يتصدى أحد للشأن العام دون تعليم جيد".

وتابع حديثه قائلا: "أنا بقالي 50 سنة بتعلم يعني ايه دولة.. 50 سنة.. آه والله.. قسما بالله العظيم أنا بقالي 50 سنة بتعلم وبعلم نفسي يعني ايه دولة.. حاجة صعبة قوي.. ناس مبتفكش الخط للدولة وعايزة تتصدى وتتكلم.. لا مينفعش كده"، ولم يوضح السيسي من يقصد بحديثه.