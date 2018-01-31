مصدر لـCNN: اعتقال طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان بسبب اتهامات بالاغتصاب

باريس، فرنسا (CNN)-- أكد مصدر مسؤول بمكتب الادعاء العام بالعاصمة الفرنسية باريس، لـCNN، الأربعاء، اعتقال أستاذ الدراسات الإسلامية المعروف، طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، على ذمة التحقيقات في اتهامات بالاغتصاب.

طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان بإجازة بعد مزاعم اغتصاب 0:49

وقال المصدر: "أستطيع تأكيد أن طارق رمضان وضع قيد الاحتجاز هذا الصباح، مع فتح تحقيق أولي في اتهامات بالعنف والاغتصاب أدت إلى عدم القدرة على العمل لمدة 8 أيام". وأضاف المصدر: "أريد أن أشير أيضا إلى أنه جرى ضم شكوتين بالاغتصاب إلى هذه القضية".

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وكان رمضان بدأ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إجازة من جامعة أوكسفورد، على ضوء اتهامات موجهة له باغتصاب سيدتين، بينما أكد رمضان براءته من التهم، معتبرا أنها كيدية. وذكر بيان لجامعة أوكسفورد أن قرار الإجازة جاء "من خلال اتفاق متبادل" وأن الإجازة "ستتيح لرمضان التركيز على الادعاءات الخطيرة جدا، والموجهة إليه، والتي يعترض عليها بشكل قاطع." وأضافت أن الإجازة "لا تعني قبول أي افتراض، أو أي قبول بالشعور بالذنب".

وكان رمضان سبق له أن قال عبر صفحته على فيسبوك إنه يتعرض لـ"حملة تشويه منظمة" وحدت ضده "كل أعدائه"، مؤكدا أنه تقدم بدعوى "وشاية كاذبة" ضد واحدة من المدعيتين عليه، مع توقع أن تكون معركته "طويلة ومريرة" وفق تعبيره.