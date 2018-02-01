أول مقابلة له بعد خروجه من "الريتز".. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن علاقته بالحكومة السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول مقابلة له بعد خروجه من مكان احتجازه في فندق "الريتز كارلتون"، أكّد رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على ولائه لوطنه ثم الملك، ثم ولي العهد.

فقد عرض برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية مقتطفات من لقاء أجراه الإعلامي أحمد العرفج مع الوليد بن طلال، قال فيه الملياردير السعودي إنه نباتي، ومواظب منذ فترة طويلة على صيام يومي الإثنين والخميس، داعياً الجميع أن يصوموا مرتين في الأسبوع على الأقل.

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وقد تحدّث العرفج لاحقاً خلال البرنامج عن كواليس اللقاء، مشيراً الى أن الوليد وصف له علاقته بالحكومة السعودية بأنها "سمن على عسل"، مؤكداً دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان.

العرفج أشار الى أن الوليد رفض رفضاً قاطعاً أن يتحدث حول ما جرى معه في "الريتز"، مشيراً الى أنه متفائل.

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