عمرو موسى يتوقع فوز السيسي "بغالبية مريحة لقيادة" مصر

القاهرة، مصر (CNN) -- توقع المرشح الرئاسي المصري الأسبق والأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة وبأغلبية وصفها بأنها "مريحة" قائلا إن ذلك سيسمح له بـ"قيادة مريحة" للبلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات التي يبرز فيها السيسي أمام منافس وحيد.

موسى، الذي كان يتحدث ضمن مشاركته في معرض القاهرة للكتاب، قال إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يعتبر "حرجا للغاية في المرحلة الراهنة،" مؤكدا، ضرورة "يقظة شعوب المنطقة ضد أي تدخلات خارجية" وفقا لما نقلت عنه "بوابة الأهرام" المصرية الرسمية.

وشدد موسى على خطورة التطرف والإرهاب على أمن المجتمعات في المنطقة، خلال لقائه بجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، مضيفا أن مصر "ستستطيع أن تأخذ موقعها الطبيعي في صدارة المشهد السياسي بشرط الحفاظ على الاستقرار."

وأضاف موسى، الذي شغل لسنوات منصب وزير خارجية مصر، إن على الجميع العمل "من أجل إنقاذ مصر ودفعها إلى الأمام والحفاظ على ما تحقق من استقرار،" وقال ردا على أسئلة الجمهور بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه يتوقع إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي "بأغلبية مريحة لقيادة مصر لفترة رئاسية جديدة."

يذكر أن المعركة الانتخابية في مصر ستقتصر على السيسي ومنافس وحيد هو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والذي تقدم بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة، وسط انتقادات للوضع القائم في البلاد بعد انسحاب شخصيات كانت قد أعلنت نيتها الترشح، مثل خالد علي والفريق أحمد شفيق، وتوقيف الفريق سامي عنان.