خلفان لوزير الدولة القطري لشؤون الدفاع: الرياض أقرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على التصريحات التي أدلى بها خالد العطية، وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، مؤكدا له بأن الحل يكمن بالعاصمة السعودية، الرياض، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "وزير الدفاع القطري/ قطر ليست مرتاحة لطول الأزمة في الخليج وتريد تكون بجنب جيرانها.. وتطلب من امريكا مساعدتها.. يا معالي الوزير. الرياض أقرب ولا أحد قال لكم روحوا وتحالفوا مع إيران. تحالف مع اهلك مش مع خامئني. امريكا تبا عموله عوده معالي الوزير. ترامب تاجر."

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وتأتي تغريدة خلفان بعد الحوار الاستراتيجي الأمريكية القطري والذي مثله كل خالد العطية ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، في الوقت الذي مثل الجانب الأمريكي وزير الخارجية، ريكس تيليرسون بالإضافة إلى وزير الدفاع جيمس ماتس.

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